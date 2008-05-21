شاهد حسين ياسر يسجل هدفا ويصنع أخر لسبورتنج براجا البرتغالي أمام هاماربي السويدي في كأس الاتحاد الأوروبي

الأربعاء، 21 مايو 2008 - 00:54

5/21/2008 12:54:50 AM شاهد حسين ياسر يسجل هدفا ويصنع أخر لسبورتنج براجا البرتغالي أمام هاماربي السويدي في كأس الاتحاد الأوروبي
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