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شاهد حسين ياسر يسجل هدفا ويصنع أخر لسبورتنج براجا البرتغالي أمام هاماربي السويدي في كأس الاتحاد الأوروبي
الأربعاء، 21 مايو 2008 - 00:54
5/21/2008 12:54:50 AM
شاهد حسين ياسر يسجل هدفا ويصنع أخر لسبورتنج براجا البرتغالي أمام هاماربي السويدي في كأس الاتحاد الأوروبي
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