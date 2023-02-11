هدف فلامنجو الثالث أمام الأهلي (كأس العالم للأندية)
السبت، 11 فبراير 2023 - 19:54
د84' الهدف الثالث لـ فلامنغو عن طريق جابرييل باربوسا— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
فلامنغو البرازيلي 3 × 2 الأهلي المصري
#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eyQejmSC0O
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