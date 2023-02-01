هدف فوز إنتر على أتالانتا 1-0 (كأس إيطاليا)

إنتر يفوز على أتالانتا بهدف نظيف ويبلغ نصف النهائي

النيراتزوري سينتظر الفائز ما بين يوفنتوس ولاتسيو في المربع الذهبي

شاهد هدف دارميان..#إنتر_أتالانتا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/fzoSKS3Sw8