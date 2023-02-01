هدف فوز إنتر على أتالانتا 1-0 (كأس إيطاليا)
الأربعاء، 01 فبراير 2023 - 00:56
إنتر يفوز على أتالانتا بهدف نظيف ويبلغ نصف النهائي— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 31, 2023
النيراتزوري سينتظر الفائز ما بين يوفنتوس ولاتسيو في المربع الذهبي
شاهد هدف دارميان..#إنتر_أتالانتا#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/fzoSKS3Sw8
نرشح لكم
أهداف مباراة نابولي وروما 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على كريمونيسي 2-1 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز أوساسونا على إشبيلية 2-1 (كأس ملك إسبانيا) أبرز أهداف ريال مدريد وأتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا هدف فوز برشلونة على ريال سوسيداد (كأس ملك إسبانيا) ملخص فوز لاتسيو على ميلان 4-0 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل يوفنتوس مع أتالانتا 3-3 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز إمبولي على إنتر 1-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
فيوتشر يعلن عودة أحمد رفعت 55 دقيقة | الكرة المصرية