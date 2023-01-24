مؤتمر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عقب الفوز على البنك

الثلاثاء، 24 يناير 2023 - 22:10

1/24/2023 10:10:58 PM مؤتمر مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عقب الفوز على البنك
الأهلي البنك الأهلي مارسيل كولر مؤتمر كولر
نرشح لكم
هدف أحمد قندوسي الثاني لـ الأهلي ضد المصري (كأس مصر) هدف المصري الأول أمام الأهلي - مروان حمدي (كأس مصر) مرتضى منصور يعلن رحيله من الزمالك ورسائل لممدوح عباس أهداف فوز الأهلي على الداخلية 2-0 (كأس مصر) هدف الأهلي الثاني أمام الداخلية - محمد مجدي أفشة (كأس مصر) هدف الأهلي الأول أمام الداخلية - بيرسي تاو (كأس مصر) وكيل عبد الله بكري: انتقال اللاعب من سموحة إلى الباطن كان "كوبري" للانتقال إلى بيراميدز وكيل زوران مدرب الاتحاد السابق يكشف نصيحة قدمها لمروان عطية قبل الانتقال للأهلي
أخر الأخبار
مؤتمر كاسترو: هدفنا نهائي البطولة العربية.. ولهذا السبب تعاقدنا مع تيليس 6 دقيقة | كأس العرب
خبر في الجول – سموحة يتعاقد مع فادي فريد 43 دقيقة | الكرة المصرية
ريال مدريد ينفي رحيل فلورنتينو بيريز من رئاسة النادي ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر مدرب الرجاء: النصر يتطور من مباراة لأخرى.. ونقدر مسؤولية الممثل الوحيد لـ إفريقيا ساعة | كأس العرب
"لن تنطقوه بشكل صحيح".. مانشستر يونايتد يعلن ضم هويلوند ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر موسيماني: سنقاتل أمام الشباب.. وفقدنا خربين لهذا السبب ساعة | كأس العرب
الخامس.. البنك الأهلي يضم حسن شاهين 2 ساعة | الدوري المصري
هاتريك برونو سافيو.. بوليفار يفوز على بلومينج بسداسية في الدوري البوليفي 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور يعلن رحيله عن الزمالك 2 مصدر لـ في الجول: محمد محمود علم برحيله عن الأهلي من الإنترنت.. وفوجئنا ببند غريب 3 الأهلي يعلن رحيل سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة 4 طبيب الملعب يكشف تشخيص إصابة طارق حامد