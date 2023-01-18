أهداف فوز إنتر على ميلان بثلاثية في السوبر الإيطالي
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 23:15
ميلان 0-3 إنتر— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 18, 2023
شاهد الأهداف الثلاثة بتعليق فارس عوض #كأس_السوبر_الإيطالي #ديربي_ميلانو #ميلان_إنتر pic.twitter.com/RAeTDaFmFK
أهداف فوز إنتر على ميلان بثلاثية في السوبر الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز باريس سان جيرمان على مارسيليا 2-1 (الدوري الفرنسي) ملخص تعادل فولام مع مانشستر يونايتد 1-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص فوز ميلان على ليتشي 3-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز يوفنتوس على أتالانتا 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز مانشستر سيتي على سندرلاند 5-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على بورنموث 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز فروزينوني على كومو 2-0 (الدوري الإيطالي)