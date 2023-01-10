الكشف عن كواليس انتقال مروان عطية إلى الأهلي

القائم يمنع هدفا لـ الأهلي ضد المصري (الدوري المصري)

تشتيت من على الخط من فخري لفرصة المصري (الدوري المصري)

حوار في الجول - "لم يحضر المعسكرات مع الفريق" رئيس إنبي ينتقد حلمي طولان

حوار في الجول - رئيس إنبي يكشف كيف تحولت وجهة مصطفى شلبي من الأهلي إلى الزمالك

أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على المصري 4-1 (نهائي كأس الرابطة)

هدف سيراميكا الثالث ضد المصري - محمد شكري (نهائي كأس الرابطة)

هدف المصري الأول ضد سيراميكا - حسام جريشة (نهائي كأس الرابطة)

هدف سيراميكا الثاني ضد المصري - صلاح محسن (نهائي كأس الرابطة)