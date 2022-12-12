لماذا هاجمت الصحافة الإنجليزية على حكم مباراتهم أمام فرنسا؟

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 - 18:35

12/12/2022 6:35:49 PM لماذا هاجمت الصحافة الإنجليزية على حكم مباراتهم أمام فرنسا؟
إنجلترا كأس العالم فرنسا قطر ، إنجلترا ، مونديال 2022
نرشح لكم
لماذا هاجمت الصحافة الإنجليزية على حكم مباراتهم أمام فرنسا؟ ملخص فوز ميلان على لومينيزي بنتيجة 3-2 (ودي) سر الـ1000 ركلة إسبانية التي تغلب عليها ياسين بونو في كأس العالم قصة الورقة التي سقطت في الملعب وتسببت في تأهل أستراليا بدلا من الدنمارك رونالدو أم برونو.. أديداس تكشف هوية مُسجل هدف البرتغال ضد أوروجواي إيمانويل أمونيكي يتحدث عن تدربه تحت قيادة كارلوس كيروش ورأيه فيه اليابان تفوز على ألمانيا لتتحقق نبؤة كابتن ماجد منذ 40 عامًا بريل إمبولو سجل في شباك الكاميرون.. لكن لماذا لم يحتفل؟
أخر الأخبار
العاشر.. تاو يتقدم لـ الأهلي أمام الاتحاد 4 دقيقة | الكرة المصرية
بلا فوز حتى الآن.. الإسماعيلي يتعادل مع فيوتشر في مباراة الفرص الضائعة 22 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر داليتش: كرواتيا السبب في إنجاز المغرب.. ولن أسأل اللاعبين عن الإرهاق 41 دقيقة | قطر 2022
هجوم كبير من الصحافة الإنجليزية على حكم مباراة فرنسا 47 دقيقة | قطر 2022
فاران: لا مجال للأخطأء أمام المغرب.. وصولهم لنصف النهائي لم يكن بالصدفة 54 دقيقة | قطر 2022
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الاتحاد.. سيطرة حمراء 56 دقيقة | الكرة المصرية
أثليتك: قبل يومين على مواجهة المغرب.. غياب ثنائي فرنسا عن التدريبات 59 دقيقة | قطر 2022
الهلال لـ في الجول: سنخوض مباريات إفريقيا في ملعبنا.. وهذا موقفنا من استضافة المريخ ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 مرتضى منصور يعلن رحيل زكريا الوردي عن الزمالك 3 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 4 انتهت كرة يد - الأهلي (19)-(20) الزمالك.. الأبيض يحسم المواجهة