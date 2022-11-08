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أمير عابد زاده حارس مرمى إيران يتأثر أثناء الحديث عن الوضع الصعب في بلاده
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 12:00
11/8/2022 12:00:49 PM
أمير عابد زاده حارس مرمى إيران يتأثر أثناء الحديث عن الوضع الصعب في بلاده
أمير عابد زاده: لن يسمحوا لنا بأن نكون كامبوس أبدا
رد فعل أمير عابد زاده بعد مشاهدة فيديو تقبيل يد والده
أمير عابد زاده يتحدث عن ذكرى غريبة من طفولته وكيف لعبت إيران أمام أمريكا
أمير عابد زاده حارس إيران يتحدث عن الحياة تحت ظل والده أسطورة حراسة المرمى
إيران
منتخب إيران
أمير عابد زاده
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