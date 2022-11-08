أمير عابد زاده حارس مرمى إيران يتأثر أثناء الحديث عن الوضع الصعب في بلاده

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 12:00

11/8/2022 12:00:49 PM أمير عابد زاده حارس مرمى إيران يتأثر أثناء الحديث عن الوضع الصعب في بلاده
إيران منتخب إيران أمير عابد زاده
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