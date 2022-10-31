أهداف فوز روما على هيلاس فيرونا 3-1
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 22:20
هيلاس فيرونا 1-3 روما— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 31, 2022
شاهد أهداف المباراة#هيلاس_فيرونا_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Sn4QbpjOJE
نرشح لكم
تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا أونانا يتألق ويمنع فرصة محققة من هالاند (نهائي دوري أبطال أوروبا) بمجهود فردي.. فرصة برنادو سيلفا المهدرة ضد إنتر (نهائي دوري أبطال أوروبا) هدف جارود بوين الثاني والقاتل لوست هام ضد فيورنتينا هدف فيورنتينا في شباك وست هام (دوري المؤتمر) هدف وست هام الأول في فيورنتينا (دوري المؤتمر) هدف كريم بنزيمة الأخير ولحظات وداعه لـ ريال مدريد فرحة هستيرية من جماهير نانت بعد ضمان البقاء في الدوري الفرنسي