أهداف فوز هوفنهايم على شالكه 5-1 (كأس ألمانيا)
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 00:16
نرشح لكم
بكاء ماريك هامشيك بعد هدفه الأخير أمام جماهير طرابزون قبل اعتزاله هدف مانشستر سيتي الثاني في مرمى مانشستر يونايتد - جوندوجان (كأس الاتحاد الإنجليزي) هدف التعادل لمانشستر يونايتد ضد سيتي - برونو فيرنانديز (كأس الاتحاد الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول في مانشستر يونايتد - إلكاي جوندوجان (كأس الاتحاد الإنجليزي) أهداف فوز فيورنتينا على ساسولو 3-1 (الدوري الإيطالي) هدف روما الأول ضد إشبيلية - باولو ديبالا (نهائي الدوري الأوروبي) أهداف فوز لاتسيو على كريمونيسي 3-2 في الدوري الإيطالي هدف ليونيل ميسي وكسر رقم رونالدو في الدوريات الـ 5 الكبرى