أهداف فوز هوفنهايم على شالكه 5-1 (كأس ألمانيا)

الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 00:16

10/20/2022 12:16:31 AM أهداف فوز هوفنهايم على شالكه 5-1 (كأس ألمانيا)
شالكه هوفنهايم كأس ألمانيا
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