المدير الرياضي لفيوتشر: الصفقة الأهم هي إقناع لاعبينا بالبقاء.. وسنعلن الصفقات قريبا

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 00:23

9/27/2022 12:23:11 AM المدير الرياضي لفيوتشر: الصفقة الأهم هي إقناع لاعبينا بالبقاء.. وسنعلن الصفقات قريبا
فيوتشر الدوري المصري
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