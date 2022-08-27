ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 (الدوري الألماني)

السبت، 27 أغسطس 2022 - 21:34

8/27/2022 9:34:11 PM ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 (الدوري الألماني)

ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 (الدوري الألماني)

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني مونشنجلادباخ
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