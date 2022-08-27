ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 (الدوري الألماني)
السبت، 27 أغسطس 2022 - 21:34
ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 (الدوري الألماني)
نرشح لكم
هدفا فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد (كأس الاتحاد الإنجليزي) ملخص فوز بايرن ميونيخ على دارمشتات 5-2 (الدوري الألماني) ملخص فوز باير ليفركوزن على كاراباج 3-2 (الدوري الأوروبي) ملخص فوز برايتون على روما 1-0 (الدوري الأوروبي) صلاح سجل وصنع.. ملخص فوز ليفربول على سبارتا براج 6-1 (الدوري الأوروبي) صلاح سجل هدفا وصنع 2 في 6 دقائق أمام سبارتا براج (الدوري الأوروبي) ملخص فوز سان جيلواز على فنربخشة 1-0 (دوري المؤتمر الأوروبي) ملخص فوز ميلان على سلافيا براج 3-1 (الدوري الأوروبي)