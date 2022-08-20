أهداف ريمونتادا فيردر بريمن القاتلة أمام بوروسيا دورتموند 3-2 (الدوري الألماني)

السبت، 20 أغسطس 2022 - 18:44

8/20/2022 6:44:30 PM أهداف ريمونتادا فيردر بريمن القاتلة أمام بوروسيا دورتموند 3-2 (الدوري الألماني)
بوروسيا دورتموند الدوري الألماني فيردر بريمن
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