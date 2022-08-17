العشري يتحدث عن مواجهة علاء عبد العال
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 - 12:02
العشري يتحدث عن مواجهة علاء عبد العال
نرشح لكم
مساعد مدرب نادي الحزم: لاعبان تسببا في حبي للزمالك.. وأتمنى ضم محمد هاني كهربا يحكي كواليس ما حدث بينه وبين كولر من أجل حضور فرح شقيقته كهربا: طلبت 20 مليون من الزمالك وألعب لـ الأهلي "ببلاش" ملخص فوز الأهلي الليبي على الإسماعيلي 2-0 (ودي) هدف مصر الأولمبي الأول ضد أستراليا - محمد شحاتة (كأس غرب آسيا) إصابة إمام عاشور خلال مباراة مصر ونيوزيلندا (كأس عاصمة مصر) ملخص فوز مصر على نيوزيلندا 1-0 (كأس عاصمة مصر) إمام عاشور يكشف حقيقة طلب العودة إلى الزمالك