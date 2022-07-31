هدف تعادل مصر في المغرب من أحمد حواش (كأس العرب للشباب)

الأحد، 31 يوليه 2022 - 20:02

7/31/2022 8:02:22 PM هدف تعادل مصر في المغرب من أحمد حواش (كأس العرب للشباب)
منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
هدف مصر الثاني في المغرب من صلاح باشا (كأس العرب للشباب) هدف تعادل مصر في المغرب من أحمد حواش (كأس العرب للشباب) هدف المغرب الأول في مصر (كأس العرب للشباب) الأهلي: توقف ظهور لاعبينا ومسؤولينا عبر قناة النادي ممر شرفي لـ الشناوي من لاعبي الأهلي والجونة فرج عامر يكشف رأيه في كيروش وإيهاب جلال ومدرب المنتخب فرج عامر: السوبر ليج الإفريقي سيدمر الدوري المصري طارق العشري يحسم مستقبل محمد بسام بعد التجديد
أخر الأخبار
كرة يد - مصر تحقق الفوز الثاني على كازاخستان في بطولة العالم للناشئات 12 دقيقة | كرة يد
خبر في الجول - الكشف عن تشخيص إصابة عبد القادر.. ومدة الغياب 19 دقيقة | الكرة المصرية
حلقة جديدة في المسلسل؟ رونالدو يغادر ملعب مانشستر يونايتد قبل نهاية المباراة 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب للشباب - مصر تهزم المغرب بلدغة صلاح باشا.. وتنتظر الفائز من تونس والجزائر 26 دقيقة | الكرة المصرية
في ظهور رونالدو الأول هذا الموسم.. مانشستر يونايتد يتعادل مع رايو فايكانو 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة يوسف أسامة.. واستمرار غياب السعيد أمام بيراميدز 38 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل السوبر الفرنسي - مصطفى محمد احتياطي مع نانت.. وميسي يجاور نيمار في هجوم باريس 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
خياران أمام ريال مدريد للتعاقد مع فيرنر 51 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 زيزو يعتذر لـ ياسر إبراهيم 3 بيان من اتحاد الكرة عن التسجيل الصوتي لمباراة الأهلي والجونة 4 الأهلي يوقع غرامة على 4 لاعبين