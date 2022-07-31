هدف مصر الثاني في المغرب من صلاح باشا (كأس العرب للشباب)

هدف تعادل مصر في المغرب من أحمد حواش (كأس العرب للشباب)

هدف المغرب الأول في مصر (كأس العرب للشباب)

الأهلي: توقف ظهور لاعبينا ومسؤولينا عبر قناة النادي

ممر شرفي لـ الشناوي من لاعبي الأهلي والجونة

فرج عامر يكشف رأيه في كيروش وإيهاب جلال ومدرب المنتخب

طارق العشري يحسم مستقبل محمد بسام بعد التجديد