فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواة

فرج عامر يتحدث عن حياته بعد ترك المشهد الرياضي والتفكير في رئاسة اتحاد الكرة

فرج عامر يتحدث عن تعامله مع حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي

أحمد عبد الرؤوف: أتمنى تدريب الزمالك.. وقرار كارتيرون الغريب صدمني

أحمد عبد الروؤف: هروب النقاز عادي وبيحصل ومش إهانة للزمالك

أحمد عبد الرؤوف: ميتشو أخبر اللاعبين بإصابته بالسرطان.. وتعاطفهم تسبب في رحيله

فتح الله: الفوز على الأهلي كان فرصتنا الأخيرة للاستمرار في المنافسة

سيد نيمار: هذا ما طالبنا به فيريرا بين شوطي المحلة