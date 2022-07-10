عبد الباقي جمال: كارتيرون مدرب دفاعي يعتمد على التحولات ولا يبني اللعب

الأحد، 10 يوليه 2022 - 20:33

7/10/2022 8:33:32 PM عبد الباقي جمال: كارتيرون مدرب دفاعي يعتمد على التحولات ولا يبني اللعب

عبد الباقي جمال: كارتيرون مدرب دفاعي يعتمد على التحولات ولا يبني اللعب

وادي دجلة كارتيرون جونياس عبد الباقي جمال
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