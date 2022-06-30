حازم إمام يرد على أنباء تدخل كيروش لإبعاد المدربين عن منتخب مصر

الخميس، 30 يونيو 2022 - 16:13

6/30/2022 4:13:06 PM حازم إمام يرد على أنباء تدخل كيروش لإبعاد المدربين عن منتخب مصر

حازم إمام يرد على أنباء تدخل كيروش لإبعاد المدربين عن منتخب مصر

حازم إمام
نرشح لكم
أول تعليق لـ محمد عاطف على الانتقال للزمالك وحديث حسين لبيب أهداف فوز الزمالك على أهلي جدة 3-0 (نهائي كأس تحدي دبي) هدف الزمالك الثالث ضد أهلي جدة - عمار ياسر (كأس تحدي دبي) هدف الزمالك الثاني ضد أهلي جدة - أوباما (كأس تحدي دبي) هدف الزمالك الأول ضد أهلي جدة - شيكابالا (كأس تحدي دبي) هدف فوز طلائع الجيش على فاركو - يسري وحيد (كأس الرابطة) ملخص فوز بيراميدز على زد 3-1 (كأس الرابطة) هدف فوز البنك الأهلي على المقاولون 1-0 (كأس الرابطة)
أخر الأخبار
الإسماعيلي يعلن نهاية أزمة إيقاف القيد 5 دقيقة | الدوري المصري
تين هاج: راشفورد تحمل مسؤولية أفعاله.. أغلقت هذا الملف 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صلاح يدخل مرحلة جديدة من التأهيل 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع بيراميدز لضم عبد الله السعيد وسيف جعفر 33 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع إنبي على ضم زياد كمال 42 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الاتحاد السعودي: تصرف مانشيني أمام كوريا غير مقبول 43 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول – قيد محمد كوكو في قائمة سيراميكا كليوباترا بدلا من أحمد دعدور ساعة | الدوري المصري
مدرب النصر يثير الشكوك حول جاهزية رونالدو لمواجهة ميسي ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - السنغال ضد كوت ديفوار.. تعرف على كافة مباريات ثمن النهائي وطريق مصر 2 منتخب مصر يعلن إصابة إمام عاشور بارتجاج في المخ.. وفي الجول يكشف السبب 3 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع