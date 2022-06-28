هدف رائع واحتفال أروع.. نصار العدلي يتحدث عن الفيديو المنتشر له

المدير الفني للأهلي القطري يكشف حقيقة المفاوضات مع يوسف أوباما

المقاصة: نعترض على نظام قرعة الكأس.. ويجب إلغاء الموسم الحالي

يحيى الكومي: من الأفضل أن يجري عامر حسين قرعة الكأس في مكتبه