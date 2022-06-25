مباراة تيفيز الأولى كمدرب.. ملخص فوز خيميناسيا على روزاريو سنترال 1-0 (الدوري الأرجنتيني)

السبت، 25 يونيو 2022 - 18:08

06/25/2022 18:08:54 مباراة تيفيز الأولى كمدرب.. ملخص فوز خيميناسيا على روزاريو سنترال 1-0 (الدوري الأرجنتيني)

مباراة تيفيز الأولى كمدرب.. ملخص فوز خيميناسيا على روزاريو سنترال 1-0 (الدوري الأرجنتيني)

ثيو هيرنانديز ميلان أتالانتا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص فوز أرسنال على ليفربول 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز يوفنتوس على نابولي 2-0 (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ريال مدريد على راسينج سانتاندير 3-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز لاتسيو على كالياري 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز مصر على الصين 4-0 (كأس الخليج للناشئين) هدفا تعادل سموحة ومنتخب السويس بتروجت 1-1 (الدوري المصري) ملخص تعادل دورتموند مع بايرن ميونيخ 2-2 (الدوري الألماني) أهداف فوز سيراميكا على زد 2-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
الوحيد في القرن الحالي.. أوشارتير يصنع 5 أهداف في فوز تيفنتي الكاسح 9-0 ساعة | الكرة الأوروبية
سباليتي: يمكنكم القول إنني لست جيدا لكن علينا أن نتحد ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي – الرجاء يخسر لأول مرة في الموسم بثنائية من نهضة بركان ساعة | الكرة الإفريقية
"دربي خسرناه دون أن نلعب".. جماهير إنتر تهاجم لاعبيها بعد الخسارة من ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
التاريخ يعيد نفسه.. بلباو يفوز على سوسيداد ويحيي ذكرى نهائي أتوتشا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أرسنال ضد ليفربول.. دفع ثمن عدم اللعب بـ "شجاعة" منذ البداية يا إيراولا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأهلي: استبعاد إمام عاشور من المباريات لأسباب فنية.. ولا يعاني من إصابة 2 ساعة | الدوري المصري
التصويبات تقود يوفنتوس لاستعادة توازنه بثنائية ضد نابولي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 ملف نهاية حفل الكرة الذهبية – هاري كين أفضل لاعب في العالم 2 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الزمالك في مجموعة نارية مع مولودية الجزائر والإفريقي 3 قرعة الكونفدرالية – الأهلي في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول أسباب استبعاد رباعي الفريق