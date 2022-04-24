اقتحام مشجعو مازيمبي ملعب المباراة ومحاولة الاعتداء على لاعبي بيراميدز
الأحد، 24 أبريل 2022 - 18:04
جماهير مازيمبي تقتحم ملعب المباراة وتحاول الاعتداء على لاعبي بيراميدز pic.twitter.com/z56nvTFEqX— FilGoal (@FilGoal) April 24, 2022
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