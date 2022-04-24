اقتحام مشجعو مازيمبي ملعب المباراة ومحاولة الاعتداء على لاعبي بيراميدز

الأحد، 24 أبريل 2022 - 18:04

4/24/2022 6:04:16 PM اقتحام مشجعو مازيمبي ملعب المباراة ومحاولة الاعتداء على لاعبي بيراميدز
الكونفدرالية مازيمبي بيراميدز
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اقتحام مشجعو مازيمبي ملعب المباراة ومحاولة الاعتداء على لاعبي بيراميدز هدف فوز المصري على ريفرز يونايتد 0/1 (الكونفدرالية الإفريقية) هدف فوز بيراميدز على عزام يونايتد (الكونفدرالية) هدف فوز المصري على ريفينيو أوثوريتي (الكونفدرالية) ملخص فوز الرجاء المغربي على شبيبة القبائل الجزائري 2-1 (نهائي الكونفدرالية) ملخص فوز دياراف على القطن 2-1 (كأس الكونفدرالية) ملخص فوز الرجاء على أورلاندو بايرتس 4-0 (كأس الكونفدرالية) ملخص تعادل إنيمبا وبيراميدز 1-1 (كأس الكونفدرالية)
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