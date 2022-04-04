تصريحات بيدري بعد هدفه الخارق في شباك إشبيلية
الإثنين، 04 أبريل 2022 - 15:17
- أراوخو: الفوز بالدوري لا يزال ممكنًا
- سيلتك يقهر رينجرز في دربي مليء بالعنف والشغب
- أهداف وتمريرات حاسمة بالجملة لـ مبابي في انتصار سان جيرمان على لوريان
- احتفال مجنون من تشافي بهدف بيدري في إشبيلية
تصريحات بيدري بعد هدفه الخارق في شباك إشبيلية
نرشح لكم
هدف فوز ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس - لوكاس فاسكيز (الدوري الإسباني) ملخص تعادل جيرونا مع ريال بيتيس 1-1 (الدوري الإسباني) أهداف فوز برشلونة على ألميريا 3-2 (الدوري الإسباني) هدف تعادل ألميريا في برشلونة (الدوري الإسباني) هدف برشلونة الأول في ألميريا - رافينيا (الدوري الإسباني) هدف فياريال الأول ضد ريال مدريد - خوسي لويس موراليس (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد فياريال - رودريجو (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد فياريال - جود بيلينجهام (الدوري الإسباني)