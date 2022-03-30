ملخص فوز السنغال على مصر 1(3-1)0 (تصفيات كأس العالم)

الأربعاء، 30 مارس 2022 - 00:32

3/30/2022 12:32:10 AM ملخص فوز السنغال على مصر 1(3-1)0 (تصفيات كأس العالم)
مصر السنغال تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
فيفا يفتح تحقيقا ضد الاتحاد الألماني 4 دقيقة | قطر 2022
غلق الاشتراك في أضخم ماراثون في مصر بـ الأهرامات يوم 30 نوفمبر 22 دقيقة | رياضات أخرى
أنباء جيدة لـ تونس؟ ليكيب: فرنسا تتجه لإراحة 6 لاعبين على الأقل أمام نسور قرطاج 32 دقيقة | قطر 2022
ياسين بونو يكشف: ذهبت إلى المستشفى أثناء لقاء بلجيكا 39 دقيقة | قطر 2022
مران الأهلي - مشاركة عمار حمدي.. وراحة 24 ساعة 40 دقيقة | الكرة المصرية
ديلي ميل: الصين تؤخر بث كأس العالم 30 ثانية لحذف لقطات الجمهور دون كمامات 44 دقيقة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - الكاميرون (1) (0) صربيا.. جووووووووووووووووول كاستيليتو 54 دقيقة | قطر 2022
مهاجم ألمانيا: نأمل أن تسير الأمور في صالحنا بالجولة الأخيرة ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من الاتحاد الألماني يشرح سر الصورة الجماعية للماكينات قبل مباراة اليابان 2 بيان من رونالدو بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد 3 اتحاد الكرة يقيل المسؤول المتورط في الواقعة غير الأخلاقية 4 انتهت نهائي دوري المرتبط - الأهلي (64) - (59) الاتحاد.. الأحمر بطل دوري المرتبط