ملخص تعادل ساليرنيتانا مع ساسولو 2-2 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 13 مارس 2022 - 00:11

3/13/2022 12:11:31 AM ملخص تعادل ساليرنيتانا مع ساسولو 2-2 (الدوري الإيطالي)
الدوري الإيطالي ساسولو ساليرنيتانا
نرشح لكم
ملخص فوز لاتسيو على روما في الدوري الإيطالي 1-0 أهداف فوز ميلان على سبيزيا 2-1 (الدوري الإيطالي) هدف خرافي لـ بودولسكي من قبل منتصف الملعب أهداف فوز نابولي على أتالانتا 2-1 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز روما على هيلاس فيرونا 3-1 أهداف فوز إنتر على سامبدوريا 3-0 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز نابولي على ساسولو 4-0 (الدوري الإيطالي) هدف فوز يوفنتوس على ليتشي 1-0 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو ضد ريال مدريد 6 دقيقة | الدوري الإسباني
استعدادا لمواجهة بلجيكا.. منتخب مصر يخوض مران الأول 16 دقيقة | منتخب مصر
كرة طائرة - الأهلي والزمالك يفتتحان دوري السيدات بانتصارين على الزهور ووادي دجلة 18 دقيقة | رياضات أخرى
الإسماعيلي يفوز على مصر للتأمين وديا 26 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم – منتخب إيران.. المثير للجدل 45 دقيقة | قطر 2022
تقرير إنجليزي: جيرارد قد يعود للتدريب في الدوري الإنجليزي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب البرازيل يوضح أسباب اختيار داني ألفيش في قائمة كأس العالم ساعة | قطر 2022
تحديد موعد جراحة الونش في إنجلترا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 خبر في الجول - الأهلي يتلقى عروضا لبيع حقوق اسم الاستاد الجديد