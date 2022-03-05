ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن 1-1 (الدوري الألماني)
السبت، 05 مارس 2022 - 19:04
📽️ Honours even in the dual at the 🔝 between @FCBayernEN and @Bayer04_EN. 🤝 ⚖️ pic.twitter.com/Hys4wQSRah— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 5, 2022
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