خوان براون يتحدث عن علاقته مع ماراودنا.. وتسجيل والده هدفا في نهائي كأس العالم
الإثنين، 21 فبراير 2022 - 19:00
نرشح لكم
كلاتنبرج: زكريا الوردي استحق الطرد حسين الشحات يروي واقعة سب شيكابالا له لحظات تتويج الأهلي بلقب السوبر المصري موسم 2021/2022 رسالة من سيد عبد الحفيظ لجماهير الكرة المصرية بعد نهاية كأس السوبر هدفا فوز الأهلي على الزمالك 2-0 (السوبر المصري) هدف الأهلي الثاني في الزمالك - كريم فؤاد (السوبر المصري) هدف الأهلي الأول في الزمالك - برونو سافيو (السوبر المصري) كولر: ديانج لاعب مهم ولكننا نملك قائمة كبيرة من اللاعبين