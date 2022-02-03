هدف الجزيرة الأول في بيراي - زايد العماري (كأس العالم للأندية)
الخميس، 03 فبراير 2022 - 18:55
الجزيرة يتقدم مبكراً..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 3, 2022
زايد العامري يسجل ويسعد الجماهير#الجزيرة_بيراي #كأس_العالم_للأندية #أبوظبي_الرياضية - EXTRA pic.twitter.com/40ORn0TDp8
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