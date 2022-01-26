الكورة مع سايب - المراجعة النهائية لـ منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار مع أحمد عز
الأربعاء، 26 يناير 2022 - 11:14
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الكورة مع سايب - المراجعة النهائية لـ منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار مع أحمد عز مدرب كوت ديفوار يتحدث عن محمد صلاح وخطة لاحتواء خطورة مصر مدينة دوالا التي تحتضن مباراة مصر وكوت ديفوار بعيون FilGoal.com ملعب مباراة مصر وكوت ديفوار كما لم تشاهده من قبل أمم إفريقيا - مران منتخب مصر 23 يناير استعدادا لمواجهة كوت ديفوار القطايف واللطايف.. آراء نارية لـ أيمن الكاشف في الكورة مع سايب