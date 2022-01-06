عودة فاسكو دي جاما إلى الحياة عن طريق مصر وكيروش في أمم إفريقيا

القصة المأساوية لمنتخب توجو في 2010 ولحظات قبل توقع قتلهم

قصة مدرب زيمبابوي الذي "حصل على أموال لخسارة منتخب بلاده والحل المؤقت الدائم"

اختبار لـ أحمد رؤوف عن أمم إفريقيا 2010 التي توج بها مع منتخب مصر