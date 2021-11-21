ملخص فوز تشيلسي على ليستر سيتي 0/3 (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 11:37

11/21/2021 11:37:43 AM ملخص فوز تشيلسي على ليستر سيتي 0/3 (الدوري الإنجليزي)
تشيلسي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدفا ليفربول في ساوثامبتون عن طريق جوتا وفيرمينو هدف مانشستر يونايتد الرابع ضد تشيلسي (ماركوس راشفورد) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد تشيلسي - مارسيال (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد تشيلسي - كاسيميرو (الدوري الإنجليزي) هدف جوليو إنسيسو الرائع مع برايتون ضد مانشستر سيتي مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي كلب أحدث المنضمين لـ أرسنال.. تعرف على القصة مزاح مستمر مع صلاح.. كواليس تصوير ليفربول لإعلان قميصه الجديد
أخر الأخبار
قائمة الجزائر - انضمام عوار وعبدلي لأول مرة لمواجهتي أوغندا وتونس 8 ساعة | الكرة الإفريقية
مصيلحي: زوران مستمر مع الاتحاد.. ولا يوجد عرض رسمي من القطبين لضم مابولولو 8 ساعة | الدوري المصري
متفوقا على أرتيتا وإيدي هاو.. جوارديولا مدرب الموسم بالدوري الإنجليزي 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب إشبيلية يرد على مورينيو: روما مختلف عن يوفنتوس ومانشستر يونايتد 9 ساعة | الكرة الأوروبية
مارسيال يغيب عن نهائي كأس إنجلترا بسبب الإصابة 9 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - علي فرج في موعد ناري.. وتكرار لنهائي العام الماضي في سيدات بطولة الجونة 9 ساعة | رياضات أخرى
أهلي جدة يعلن إيقاف قرار منع قيد اللاعبين 9 ساعة | السعودية
الـ23.. جالاتا سراي يتوج بالدوري التركي بعد صراع مع فنربخشه 9 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات