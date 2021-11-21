ملخص فوز تشيلسي على ليستر سيتي 0/3 (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 21 نوفمبر 2021 - 11:37
نرشح لكم
هدفا ليفربول في ساوثامبتون عن طريق جوتا وفيرمينو هدف مانشستر يونايتد الرابع ضد تشيلسي (ماركوس راشفورد) هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد تشيلسي - مارسيال (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد الأول ضد تشيلسي - كاسيميرو (الدوري الإنجليزي) هدف جوليو إنسيسو الرائع مع برايتون ضد مانشستر سيتي مراسم تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي كلب أحدث المنضمين لـ أرسنال.. تعرف على القصة مزاح مستمر مع صلاح.. كواليس تصوير ليفربول لإعلان قميصه الجديد