تصفيات المونديال.. المعز علي يكتب التاريخ بالتسجيل في أذربيجان
الأحد، 14 نوفمبر 2021 - 21:05
🥅⚽️المعز علي يفتتح التسجيل لمنتخب قطر 🇶🇦#الطريق_الى_كأس_العالم٢٠٢٢ pic.twitter.com/h2x5VkXIa5— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 14, 2021
نرشح لكم
تصفيات المونديال.. المعز علي يكتب التاريخ بالتسجيل في أذربيجان تصفيات المونديال.. هدف عكسي روسي يقود كرواتيا للصعود بعد تتويجهم بلقب البطولة.. فرحة الأمهات بأبنائهم بعد نهائي دورة ابن العاص في كفر صقر جماهير فريقي الكوم الأحمر ومركز شباب أوسيم تقتحم الملعب والحكم ينهي المباراة مبكرا بسبب الاشتباكات حسين السيد يتحدث عن ترتيبات مشاركة الزمالك في الدورة الدولية بالإمارات محمد صبري يوضح رأيه في خسارة الزمالك للقمة وكيروش مع منتخب مصر