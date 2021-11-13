تصفيات المونديال.. هدف مبابي الأول أمام كازخستان
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 22:43
بداية نارية من مبابي 🔥🔥🔥🇫🇷#قطر2022 | #تصفيات_كأس_العالم | #فرنسا_كازاخستان pic.twitter.com/t2DltNth9y— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 13, 2021
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