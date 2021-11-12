هدف سويسرا الأول الصاروخي على إيطاليا - سيلفان فيديمر (تصفيات المونديال)
الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 22:11
⚽️🥅— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2021
صاروخية فيدمير تستقر في شباك دوناروما !#قطر2022 | #تصفيات_كأس_العالم | #إيطاليا_سويسرا pic.twitter.com/kV1fBqJZoj
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