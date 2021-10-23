هدف كهربا الخامس للأهلي في شباك الحرس الوطني (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 19:54
جوووووول الفولت العالي كهربا 🦅⚡ يسجل الهدف الخامس للنادي الأهلي في مرمى الحرس الوطني— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021
بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/2cFuJ2ha9Y
هدف كهربا الخامس للأهلي في شباك الحرس الوطني (دوري أبطال إفريقيا)
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