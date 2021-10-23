هدف كهربا الخامس للأهلي في شباك الحرس الوطني (دوري أبطال إفريقيا)

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 19:54

10/23/2021 19:54:18 هدف كهربا الخامس للأهلي في شباك الحرس الوطني (دوري أبطال إفريقيا)

هدف كهربا الخامس للأهلي في شباك الحرس الوطني (دوري أبطال إفريقيا)

الأهلي الحرس الوطني في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
ملخص فوز منتخب مصر على تنزانيا 8-0 (بطولة إفريقيا للصالات) هدف ليونيل ميسي الأخير بقميص الأرجنتين ضد بنين (ودي) أهداف فوز الجزائر أمام النيجر 2-1 (مباراة ودية) أهداف فوز ليبيا ضد المغرب 3-2 (تصفيات شمال إفريقيا للشباب) ملخص فوز جنوب إفريقيا على مصر 1-0 (ودي) ملخص فوز جنوب إفريقيا على مصر 1-0 (ودي) هدف جنوب إفريقيا الأول ضد مصر - بوسو ديتيجياني (ودي) هدفا فوز المغرب على مصر للشباب 2-0 (تصفيات شمال إفريقيا)
أخر الأخبار
جاسبريني: أشعر بالدهشة من استقبال الأهداف من الركلات الثابتة ضد ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
دوي: علينا أن نحسن من الأداء رغم الفوز على مانشستر سيتي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مودي: ركزنا أمام الزمالك حتى الثانية الأخيرة.. والهدف القاتل كرم من الله 3 ساعة | رياضات أخرى
أبطال أوروبا - أستون فيلا يكتسح فنربخشة بسداسية.. وبودو جليمت يصعق دورتموند 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أبطال أوروبا - ريمونتادا من 3 ركنيات تقود ريال مدريد للفوز على روما في 10 دقائق 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
جارديان: موتسيبي تحت الضغط في كاف.. وإيتو يترقب فرصة خلافته 3 ساعة | الكرة الإفريقية
أبطال أوروبا - مباراة تبدو معادة.. باريس سان جيرمان يكرر فوزه على مانشستر سيتي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
اسكواش - خروج نور الشربيني.. خماسي مصري في نصف نهائي بطولة مصر المفتوحة 3 ساعة | رياضة نسائية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (26)-(25) الزمالك.. تتويج أحمر 2 وائل جمعة لـ في الجول: استبعاد ياسر إبراهيم وصلاح من قمة الزمالك.. وجاهزية 5 لاعبين 3 خبر في الجول - استبعاد ثنائي الزمالك قبل ساعات من لقاء القمة 4 انتهت الدوري التركي - سامسون (0)-(3) طرابزون.. قفزة في جدول الترتيب