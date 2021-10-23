هدف محمد شريف الأول للأهلي في شباك الحرس الوطني (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 18:24
جوووووول محمد شريف يتقدم للنادي الأهلي أمام الحرس الوطني في الدقيقة 9 🦅💥— OnTime Sports (@ONTimeSports) October 23, 2021
بدوري أبطال أفريقيا 🏆#ONTime_Sports pic.twitter.com/846lhrZUkL
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