لقطة الأسبوع.. لاعب نيس يمزق قميصه بعد إهدار ركلة جزاء
الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 18:09
⚽️ بعد اضاعة ركلة الجزاء .. أمين غويري ينفعل وينتقم من قميصه 👕#الدوري_الفرنسي | #نيس_موناكو #Ligue1 pic.twitter.com/9CsgpYiyRU— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2021
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