ملخص فوز أتليتكو مدريد على إسبانيول 2-1 (الدوري الإسباني)
الأحد، 12 سبتمبر 2021 - 19:24
HIGHLIGHTS | Lemar steals the show on @AntoGriezmann's return with 99th minute winner! 🪄— LaLiga English (@LaLigaEN) September 12, 2021
🎬 #EspanyolAtleti pic.twitter.com/bxItVL5uy3
ملخص فوز أتليتكو مدريد على إسبانيول 2-1 (الدوري الإسباني)
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