هدفا تعادل البنك الأهلي والزمالك 1/1 (الدوري المصري)
السبت، 28 أغسطس 2021 - 00:34
#الزمالك بطل الدوري يختتم البطولة بالتعادل الايجابي مع #البنك_الأهلي بهدف لمثله ⚽— WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 27, 2021
⚪ أيمن حفني ٧٢'
🟠 كريم بامبو ٨٤' pic.twitter.com/o0PHNJOKMC
هدفا تعادل البنك الأهلي والزمالك 1/1 (الدوري المصري)
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