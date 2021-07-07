هدف الأرجنتين الأول في كولومبيا - لاوتارو مارتينيز (كوبا أمريكا 2021)
الأربعاء، 07 يوليه 2021 - 03:20
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#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) July 7, 2021
¡Gran combinación! Lionel Messi se la cedió a Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina en Brasilia
🇦🇷 Argentina 🆚 Colombia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/u7A9teS9HO
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