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مجلة في الجول (18) – سبيناتزولا خارج البطولة.. وسيمون يصحح وضعه
السبت، 03 يوليه 2021 - 03:35
7/3/2021 3:35:59 AM
مجلة في الجول (18) – سبيناتزولا خارج البطولة.. وسيمون يصحح وضعه
هدف إيطاليا الثاني في مرمى بلجيكا - لورينزو إنسيني (يورو 2020)
دوناروما يتألق أمام تصويبة دي بروين (يورو 2020)
هدف سويسرا ضد إسبانيا - شيردان شاكيري (يورو 2020)
يورو 2020
مجلة في الجول
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