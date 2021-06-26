ركلة جزاء الأهلي أمام الترجي (دوري أبطال إفريقيا)
السبت، 26 يونيو 2021 - 22:48
#دوري_أبطال_أفريقيا— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2021
الحكم يرضخ لاحتجاجات لاعبي الأهلي ويلجأ للـVAR
ثم يعلن ركلة جزاء وطرد 🟥
التونسي علي معلول ينجح في تنفيذ الركلة ويضعها داخل شباك الترجي
#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFCL pic.twitter.com/zUp8og1uaO
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