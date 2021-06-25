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إصابات قوية في يورو 2020 أبعدت اللاعبين عن البطولة
الجمعة، 25 يونيو 2021 - 22:46
6/25/2021 10:46:47 PM
إصابات قوية في يورو 2020 أبعدت اللاعبين عن البطولة
عثمان ديمبيلي
يورو 2020
إريكسن
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