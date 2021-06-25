هدف أوروجواي الأول أمام بوليفيا في كوبا أمريكا 2021 - يارو كوينتيروس
الجمعة، 25 يونيو 2021 - 00:05
#CopaAmérica 🏆— Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021
Jairo Quinteros intentó cortar el centro, pero el despeje golpeó en Carlos Lampe y entró en su propia valla para el 1-0 de @Uruguay
🇧🇴 Bolivia 🆚 Uruguay 🇺🇾#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/AVzSUOeNki
هدف أوروجواي الأول أمام بوليفيا في كوبا أمريكا 2021 - يارو كوينتيروس
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