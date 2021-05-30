أهداف تعادل طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا 2/2 (الدوري المصري)
الأحد، 30 مايو 2021 - 23:27
أهداف تعادل #طلائع_الجيش و #سيراميكا_كليوباترا ٢/٢— WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 30, 2021
🔴 إسلام محارب ١'
🔵 ميدو جابر ١٤'
🔵 أحمد ياسر ريان ٣٥'
🔴 ناصر منسي ٨٢'#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/cic0uOAtbw
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