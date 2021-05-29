أهداف تعادل المصري ووادي دجلة 2/2 (الدوري المصري)

أهداف تعادل #المصري و #وادي_دجلة بهدفين مقابل هدفين في إطار الأسبوع ۲٥ من الدوري المصري الممتاز



🟡 أحمد عاطف ۱'

⚪ سعيدو سيمبوريه ۱۹'

🟡 أحمد سعيد ٥٥' (ركلة جزاء)

⚪ أحمد شديد قناوي ۹۱'#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/4WH1e5QILh