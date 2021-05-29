أهداف تعادل المصري ووادي دجلة 2/2 (الدوري المصري)
السبت، 29 مايو 2021 - 21:18
أهداف تعادل #المصري و #وادي_دجلة بهدفين مقابل هدفين في إطار الأسبوع ۲٥ من الدوري المصري الممتاز— WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 29, 2021
🟡 أحمد عاطف ۱'
⚪ سعيدو سيمبوريه ۱۹'
🟡 أحمد سعيد ٥٥' (ركلة جزاء)
⚪ أحمد شديد قناوي ۹۱'#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/4WH1e5QILh
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