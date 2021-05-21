لقطة محاولة اعتداء الإداري على إبراهيم نور الدين بعد لقاء المصري والاتحاد
الجمعة، 21 مايو 2021 - 21:27
لقطة محاولة اعتداء إداري الاتحاد السكندري على الحكم ابراهيم نور الدين ومحاولة رشه بالمياة#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/6iiPBWyQAk— WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 21, 2021
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