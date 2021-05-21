هدف فوز المصري على الاتحاد السكندري 0/1 (الدوري المصري)
الجمعة، 21 مايو 2021 - 21:24
هدف فوز #المصري على #الاتحاد_السكندري في الدقائق الأخيرة— WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 21, 2021
⚪️ حسن علي ۸٩' #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/J7pVFKCl0G
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