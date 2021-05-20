هدف فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي (الدوري المصري)
الخميس، 20 مايو 2021 - 23:58
هدف فوز #المقاولون_العرب على #الإسماعيلي برأسية لويس هينستروزا!#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/UtJQA2pUKD— WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 20, 2021
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