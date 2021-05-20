هدف فوز المقاولون العرب على الإسماعيلي (الدوري المصري)

هدف الأهلي الثاني ضد البنك - أحمد عبد القادر (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد البنك - علي معلول (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الأول أمام أسوان - محمد الشامي (الدوري المصري)

هدف أسوان الأول ضد الإسماعيلي - محمد حمدي زكي (الدوري المصري)

هدف إبراهيم عادل ضد مالي مع منتخب مصر الأولمبي (كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة)