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ملخص تعادل بينيفنتو وكروتوني 1-1 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 17 مايو 2021 - 00:17
5/17/2021 12:17:54 AM
ملخص تعادل بينيفنتو وكروتوني 1-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز سامبدوريا على أودينيزي 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز ساسولو على بارما 3-1 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل ميلان أمام كالياري 0-0 (الدوري الإيطالي)
هدفا تعادل الاتحاد السكندري وطلائع الجيش 1/1 (الدوري المصري)
الدوري الإيطالي
كروتوني
في إيطاليا
بينيفنتو
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