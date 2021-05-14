أهداف فوز الإسماعيلي على أسوان 2/3 (الدوري المصري)

#الإسماعيلي ينتصر على #أسوان ٢/٣.. الفوز الخامس على التوالي بالدوري 💥

⚽️حسين السيد ١٧'

⚽️⚽️ شكري نجيب ٦٤' ، ٧٣'

⚽️ أشرف مجدي ٣'

⚽️ عمرو الحلواني ٩٧' #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/g9r10S8gop