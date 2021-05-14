أهداف فوز الإسماعيلي على أسوان 2/3 (الدوري المصري)
الجمعة، 14 مايو 2021 - 21:15
#الإسماعيلي ينتصر على #أسوان ٢/٣.. الفوز الخامس على التوالي بالدوري 💥— WATCH iT! (@WatchiTMENA) May 14, 2021
⚽️حسين السيد ١٧'
⚽️⚽️ شكري نجيب ٦٤' ، ٧٣'
⚽️ أشرف مجدي ٣'
⚽️ عمرو الحلواني ٩٧' #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/g9r10S8gop
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